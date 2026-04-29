女優の清原果耶が、モノクロショットを公開し反響を呼んでいる。２８日に自身のインスタグラムを更新し「皆さまいかがお過ごしでしょうか？」と書き出すと、片手で髪をかきあげておでこを見せるモノクロショットをアップ。「本日発売の『２５ａｎｓ』２０２６年６月号にてＣａｒｔｉｅｒのジュエリーを身につけさせていただきました。つい目を奪われてしまう力強さに惚れ惚れしながら撮影しました。ご興味ありましたら是非ご覧