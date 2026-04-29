俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合、土曜は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS・BSプレミアム4K）の第5週「集いし者たち」から登場した新キャストに注目が集まっている。【写真】「オーラが別格」と話題の新キャスト本作は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに、価値観も手法も異なる主人公2人の成長を描くバディドラマ。同じ看