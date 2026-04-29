きょう未明、群馬県渋川市の国道で男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場にはシカ2頭の死骸もあり、警察は関連を調べるとともに、ひき逃げ事件として捜査しています。きょう午前1時半ごろ、渋川市川島の国道で「バイクと人が倒れていて、倒れた人をひいた車が逃走した」と目撃した男性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、男性1人が路上に倒れていて、近くにはバイクもあった