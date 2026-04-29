2023年に史上最高の黒字を達成した銀行協会。銀行は公共性が高いものの民間企業であるため、利益を追うのは当然でしょう。しかしその儲けは、ユーザー（特に高齢者）の犠牲のもとで増えているのかもしれません……12万部超えのベストセラー『節約の王道』の著者で、御年77歳になる林望氏の新著『節約を楽しむあえて今、現金主義の理由』（朝日新聞出版）より、林氏の実体験を交えてみていきましょう。定期預金の解約に2時間…筆