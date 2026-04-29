見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第５週「集いし者たち」の第23回が４月29日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】美津が瑞穂屋にやってきて…看護婦養成所の一期生たちは個性が強く、なかなかナイチンゲールの著書の翻訳も進みません。授業が休みの日、りんが直美を家に誘ったことで２人は口論に。直美は、自分が断髪した時のことを思い出し――。ＳＮＳやコメ