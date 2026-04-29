プロにいくような選手に見られる共通点とは 苦手なことを克服できる選手を目指そう 【どうして】レギュラーになる選手は課題をクリアする努力ができる 負けず嫌いな選手は上達も早い プロにいくような選手は「サッカー小僧」だなと、だれが見ても思うくらいサッカーが大好きです。リフティングで自分ができない技をめちゃくちゃ練習して、次の週にはできるようになっていたりします。「できるように