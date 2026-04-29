マンガ制作に必要な視点！自分のマンガの強みを知る方法とは マンガ制作は自分の強みを知ることが重要 マンガの作者には、作家、読者、ディレクター（編集者）という３つの視点を持つことが大事です。それぞれの視線を持てば、必ず自分のマンガの強みが見えてきます。 まず、作家の視点ですが、自分の好きなものを好きなように作品として完成させる力を指します。この力がなければ、どのような作品にしたいのか、何