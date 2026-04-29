集中力が高まり仕事効率もアップ！空腹が“ 集中力”を高めるメカニズムとは 空腹状態がもっとも集中できる？ 「頭がすっきりした」「集中力が上がった」といった感覚は、ずぼら断食を始めるとすぐに実感していただけると思います。その理由は、炭水化物の摂取を控えることで眠気の原因となる血糖値の急激な乱高下がないから、胃腸の消化にエネルギーが使われないからなど様々ですが、胃が空っぽの状態が12～16時