【写真】一世を風靡したキャンディーズ、そして悲しみの葬儀“義理の妹”は夏目雅子2011年4月21日、キャンディーズのメンバーとしてデビューし、後に女優として活躍した田中好子が死去した。55歳の若すぎる死。1985年に急性骨髄性白血病で逝った夏目雅子とは親友の関係にあり、夏目の死後に結婚した相手は夏目の兄だった。田中の没後15年に際し、2人の縁と生涯を「週刊新潮」のバックナンバーで振り返る。（全2回の第1回：以下「