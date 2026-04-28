itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第410弾♡程よい抜け感と洗練バランスが光る、今の気分にフィットする3つのスタイリングをピックアップ。軽やかなアウター使いやシルエットの工夫で、ベーシックなアイテムもぐっとこなれた印象に♪それぞれの着こなしのポイントを押さえながら、着用アイテム詳細も一緒にチェックしていきまし