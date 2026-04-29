お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が２９日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。番組では相方の日村勇紀が２８日に所属事務所の公式サイトで当面休養することを発表したことを報じた。このニュースを受け設楽は「心配おかけしてますけど」と切り出し、「これ、日村さん、ちょっと体調…良くないって、調子悪いな、なんていうのは聞いてたんですけど。で、病院行って、