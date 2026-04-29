元祖イケメン芸人・お笑いコンビ「ライセンス」の藤原一裕が２８日に自身のＳＮＳを更新。夫婦ショットを公開した。インスタグラムで「朝カフェ。」と記し、妻でタレントの山口美沙と夫婦そろってサングラス姿で並ぶ夫婦ショットをアップした。この投稿には「素敵な夫婦」「いつも２人共かっこいいんだょな〜」「おしゃれだし、お似合いだし、仲良くていいなー」「カッコいい夫婦」などのコメントが寄せられている。「よし