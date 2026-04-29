◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンターブルージェイズの岡本和真内野手が２８日（日本時間２９日）、「４番・三塁」で先発。３試合連続欠場していたレッドソックスの吉田正尚外野手は、コーラ前監督解任後、トレーシー暫定監督政権で初のスタメンに起用され「６番・ＤＨ」に入り侍ジャパン対決”が実現した。レ軍の有望２３歳左腕トーリとの対戦で岡本は初