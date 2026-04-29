タレントJOY（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。誕生日記念で家族旅行を報告した。今月15日に41歳の誕生日を迎えたJOY。「41歳になりました！パチパチパチ」と報告。「今年の誕生日もmaiちゃんと娘が本当に素晴らしいバースデーにしてくれて感謝しかないよ！熱海の最っっっ高の宿に一泊してきたんだけど、部屋も温泉も料理も20000点でした」とつづった。「誕生日の温泉は数回行ってるのですが、誰よりも娘がそれを