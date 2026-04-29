元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、28日放送のTOKYOMX『5時に夢中！』（毎週月〜金後5：00）に生出演。両親は「もう何も食べに行けない」と明かし、理由を説明した。【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット※2枚目番組では、純喫茶の店がモバイルオーダーを導入したというインターネット記事を取り上げた。これについてコメントを求められた北斗は