◇ア・リーグレッドソックス − ブルージェイズ（2026年4月28日トロント）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が28日（日本時間29日）、敵地でのブルージェイズ戦に「6番・DH」で先発し、4試合ぶりの出場で安打をマークした。右肩の違和感で出遅れ、今季初登板初先発となったブルージェイズの怪物右腕イエサベージに対し、2回無死一塁の第1打席は左飛。4回2死走者なしの第2打席で高め93.7マイル（約150.8キロ）の直球