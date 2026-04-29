ロッキーズの菅野智之＝20日、デンバー（共同）米大リーグ、ロッキーズの菅野智之の次回登板が29日午後6時40分（日本時間30日午前7時40分）開始の敵地でのレッズ戦に決まった。28日、球団が発表した。中6日での登板で3勝目を目指す。（共同）