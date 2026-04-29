米ＬＰＧＡのメジャー開幕戦・シェブロン選手権で完全優勝を果たし、世界ランキング１位に返り咲いたネリー・コルダが２８日、自身のインスタグラムに新規投稿。同大会の振り返りショットをアップしたが、一枚の写真が大きな反響を呼んだ。それはドライバーショットのインパクトの瞬間。右前腕から背中にかけ、まるで筋肉の鎧を身にまとっているかのように隆起している。抜群の安定感を誇るネリーのショットの源とも言えるシー