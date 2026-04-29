ウクライナ侵略を巡って言論統制が強まるロシアで、書籍出版に対する規制が強化されている。重点的な規制対象となっているのが、ＬＧＢＴＱ（性的少数者）と、欧米から支援を受ける「外国の代理人」として政権が監視対象とする団体・個人の書籍だ。西側の価値観の流入を警戒するプーチン政権は、「敵」を作り出すことで国内の団結を促す構えだ。自己規制もモスクワ市内の書店チェーンでは現在、ＬＧＢＴＱに関する書籍が軒並み