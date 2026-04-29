若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。4月28日（火）に放送された同番組では、若槻がゲストに登場したAKB48の“新センター”を大絶賛する場面があった。【映像】若槻千夏、22歳の現役AKB48センターを大絶賛「橋本環奈ちゃんと同じ衝撃」今回のゲストは、AKB48の“いともも”こと伊藤百花（22歳）。67thシングル『名残り桜』で初センタ