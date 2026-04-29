コーヒー好きは以下のことを肝に銘じてほしい。まず、今となっては見慣れた「カプセルで淹れるコーヒー」の立役者が「ネスプレッソ」であること。そしてイタリアンバールに端を発する「エスプレッソコーヒー」を日本で普及させたのも、また「ネスプレッソ」であることを。 （関連：【画像】会場にはネスプレッソの歴代マシンンなども展示された） これは時折、カプセルコー