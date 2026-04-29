肺気胸では、胸痛のほかにも咳や動悸、冷や汗といった症状が現れることがあります。また、運動中だけでなく、安静時や睡眠中にも発症し得るという点は、見落とされやすいポイントです。ここでは、胸痛に伴う随伴症状の詳細と、発症しやすい状況・再発リスクについて整理してお伝えします。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテー