パリ・サンジェルマン（PSG）は28日、チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグでバイエルンを5−4で破った。試合後、PSGを率いるルイス・エンリケ監督が、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、試合を振り返った。大会2連覇を目指すPSGが、本拠地『パルク・デ・プランス』にバイエルンを迎えたゲームは、両チームの攻撃的な哲学がぶつかり合い、ハイレベルな乱戦が繰り広げられる。PSGは試合序盤の17分、イングラン