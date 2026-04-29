29日の未明、上山市でクマ1頭が目撃されました。市は近隣住民にチラシを配るなどして、警戒を呼びかけています。 【写真を見る】上山市の市街地にクマ市と警察が注意を呼びかけ（山形） 29日の午前0時ごろ、上山市二日町一丁目地内で「前川沿いにクマがいる」と、通りかかった人から警察に110番通報がありました。 警察などによりますと、目撃されたのはクマ1頭で、奥村油店の東側付近から、前川沿いを北の方向へ進んでいく姿