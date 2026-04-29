マンチェスター・シティに所属するイングランド代表DFジョン・ストーンズが、今季限りで退団することを明らかにした。現在31歳のストーンズはバーンズリー、エヴァートンでのプレーを経て、2016年8月に4750万ポンド（約102億円）の移籍金でマンチェスター・シティに加入。当時世界で2番目に高額なDFとなり、ジョゼップ・グアルディオラ監督体制下で2番目に加入した選手として、在籍10シーズンで通算293試合出場19ゴール9アシス