共働きで子育てしていて時間がない！家が散らかっていて夫婦げんかが絶えない……。まさに家庭の大ピンチですが、どうしたら解決できるのでしょうか？間取り図と写真を紹介しながら、忙しくても無理なく整う、住まいづくりと片づけのヒントを紹介します。（一級建築士／模様替えアドバイザー志鎌のり子）散らかる家の共通点とは？ヒントは「帰宅後の流れ」「何度言っても、夫が片づけてくれないんです……」都内に住むAさん（4