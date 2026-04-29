パリ・サンジェルマン（PSG）は28日、チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグでバイエルンを5−4で破った。PSGのキャプテンを務めるブラジル代表DFマルキーニョスが、『Amazon Prime』を通して、試合を振り返った。大会2連覇を目指すPSGが、本拠地『パルク・デ・プランス』にバイエルンを迎えたゲームは、両チームの攻撃的な哲学がぶつかり合い、ハイレベルな乱戦が繰り広げられる。撃ち合いの幕が上がったのは17