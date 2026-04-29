リアル・ホラードキュメント番組「北野誠のおまえら行くな。」の公式YouTubeチャンネルが開設され、4月27日より動画の無料配信が開始されました。公式Xでの告知には「待ちに待った日がやってきた！」「早速チャンネル登録しました！」と、長年番組を追いかけてきたファンからの歓喜のコメントが続々と寄せられています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「たとえ出なくても満足」ファンから愛されるガチン