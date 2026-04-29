中国のバイクメーカー、張雪機車（ZXMOTO）の創業者、張雪（ジャン・シュエ）氏はこのほど、澎湃新聞のインタビューで、「中国のバイクは必ず日本ブランドに取って代わる」と述べた。張氏が2024年に立ち上げたZXMOTOは、今年の世界スーパーバイク選手権（WSBK）で立て続けに優勝して注目された。同氏は、年間20億元（約460億円）の売上目標、全国450の店舗展開計画も前倒しで達成できる見込みだと明らかにした。注目される海外展開