パリ五輪・フェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲が28日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。ハイトーンカラーにすることを決心した出来事を語った。【写真】感動が再び！女子サーブル団体で銅メダル獲得この日番組では「燃え尽き症候群を語る夜」と題してトークを展開。江村は2021年の東京五輪の際、「できることは全部やったと自信持って言えるぐらいやりき