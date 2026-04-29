ニューヨーク・メッツは現地時間28日、千賀滉大投手（33）が腰椎の炎症により15日間の負傷者リストに入ることを発表した。千賀は今季開幕から5登板で0勝4敗、防御率9.00という成績。現地26日の本拠地ロッキーズ戦では3回投げ切れず3失点でノックアウトされ、試合後に患部の不調を訴えていたという。ルーキーイヤーの2023年に12勝を挙げたが、2024年は故障によりレギュラーシーズンわずか1登板。昨季も右太ももの肉離れで離脱