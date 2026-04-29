『バーン！』猫に指鉄砲で撃つふりをしてみた飼い主さん。すると、猫ちゃんはちょっと意外なタイミングでリアクションを見せてくれたそうです。なんとも愛らしい瞬間を捉えた動画は、Xで29万表示、1万いいねを記録。「よーくよーく考えたから、大正解！」「ナデナデしたい」といったコメントが寄せられています。 【動画：猫に指で『バーン』と撃つふりをした結果→ワンテンポ遅れて……まさかの『名演