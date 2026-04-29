サッと片手で持って食べられる、「ワンハンドスイーツ」。【ローソン】で、そんな風に手軽に楽しめるワンハンドスイーツのケーキを発見。作業の合間やちょっと甘いものがほしい時に、手軽に美味しく食べられそうなケーキなんです。今回はそんな、ローソンのワンハンドスイーツと、合わせて注目してほしい新作スイーツをご紹介します！ 手軽さが嬉しい！ ワンハンドスイー