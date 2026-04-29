「両方にとって楽しい時間ですね」「ダンス見てるみたい（笑）」と絶賛されているのは、飼い主さんのお風呂掃除をお手伝いする猫ちゃんの光景。飼い主さんの動きに合わせて機敏に動く猫ちゃんの様子が、再生回数16万回を超えて注目を集めています。 【動画：お風呂掃除中、『スポンジを追いかけ始めた猫』…『まさかの動き』が可愛すぎる】 壁の向こうで動くシルエットに視線をロックオン！ 思わず笑顔になってしまう掃除