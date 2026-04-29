「THE TIME,」（TBS系）2026年4月28日の放送で、司会の安住紳一郎アナが「丸山桂里奈さん（元サッカー日本女子代表）も刺されたということですよね。ご注意ください」と呼びかけたのはマダニ、それも「アーバンマダニ」だ。「登山とか山菜採りに行ってというならまだしも、最近は都心の住宅地にもマダニが出ているようです」と安住アナは伝える。怖い。東京の自宅庭で、わき腹にチクッと丸山さんが噛まれた場所は東京・大田区の自