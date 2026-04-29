つんく♂プロデュースのアイドル「THEポッシボー」としてデビューし、改名後、2018年に解散した「チャオ ベッラ チンクエッティ」のメンバーが再会を報告した。 【写真】結婚披露宴で再集結！めでたすぎるッ メンバーだった岡田ロビン翔子(33)が28日、自身のインスタグラムに、やはりメンバーだった橋本愛奈(33)の結婚披露宴に出席したことを報告。同じく元メンバーの後藤夕貴(33