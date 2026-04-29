◆米大リーグホワイトソックス―エンゼルス（２８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。試合前の時点でメジャートップの防御率０・２４を誇る右腕、Ｊ・ソリアーノ投手（２７）との初対戦で、初回１死で迎えた第１打席は空振り三振に倒れた。１ボール１ストライクから９８・１マイル（約１５７