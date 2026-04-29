4月17日公表のNBCニュース調査でトランプ政権の支持率は過去最低の37％を記録。21日公表のロイター調査で36％、AP／シカゴ大学全米世論調査センターの調査で33％に。強硬な移民排除政策も共和党支持者から反発を買っており、11月中間選挙では共和党優位とされる上院でも過半数割れを危ぶむ声が出ている。ジャーナリストの岩田明子氏は、トランプ政権の支持率急落の背景にはイラン攻撃や物価高だけでなく「政権内部で物申す側近や信