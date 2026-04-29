法務省は、生成AIによる声や肖像の無断利用が深刻化している問題を受け、「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」を設置することを発表した。今まで主に知財分野で議論されてきた同問題に対し、民法を所管する立場から有識者を交えて現行法令や判例の解釈を整理したい考えだ。放送作家の鈴木おさむ氏は、生成AIによる声や肖像の無断利用を防ぐための法整備は必要だとしつつも、それだけでは追いつかない可能
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