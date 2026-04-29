プロゴルファーの金田久美子（36＝スタンレー電気）が29日までに自身のインスタグラムを更新。“美デコルテ”際立つトップス姿のオフショットを披露した。「大好きなひつまぶし久々だった日。オープンウィーク、何日かお家で過ごせて幸せでしたやっぱり名古屋が好きだなぁぁあぁ」とつづり、“美デコルテ”際立つトップス姿で、出身地の名古屋名物・ひつまぶしに舌鼓を打っている写真などをアップした。この投稿にフォロワ