HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、追加メンバーとして合流したRINKAが、その卓越したボーカル力で審査員の心を掴んだ。【映像】英語の発音も完璧！美人練習生のスゴすぎる歌声『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト