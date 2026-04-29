’26年6月より始まるFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、イランの出場が注目を集めている。イランは試合会場のアメリカからメキシコへの変更を求めたが、FIFAは却下。イラン側は22日に「大会への参加準備ができている」と声明を出した。ジャーナリストの森田浩之氏は、今回のW杯は単なるスポーツイベントではなく、戦争と政治の現実がむき出しのまま入り込んだ大会になるとみる。そのうえで、「スポーツは中立だという幻想に