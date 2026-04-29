解任されたロブ・トムソン監督＝22日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、フィリーズは28日、ロブ・トムソン監督（62）を解任したと発表した。同球団のプレストン・マッティングリー・ゼネラルマネジャーの父で、ドジャースやマーリンズを率いた経験があるドン・マッティングリー・ベンチコーチが暫定的に指揮を執る。チームは27日時点で、9勝19敗と低迷していた。トムソン監督は2022年途中から暫定的に指揮を執り、