レースクイーン、グラビアアイドルとして活動する早川みゆき（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。バスルーム“脱ぎ脱ぎ”ショットを公開した。「一緒にお風呂入るー？」とつづり、バスルーム前でのグレーのタンクトップの裾に手をかけているショットなどをアップ。ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「腹筋女子」「腹筋トレーニング」「くびれ作り」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「めちゃく