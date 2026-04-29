2009年にデビューし、現在もセクシー女優として人気を博す友田彩也香さん（37歳）。今年の10月で女優歴17年というキャリアを誇る彼女だが、プライベートを自ら発信することは極端に少なく、私生活はこれまで謎のヴェールに包まれていた。「この仕事をしていなかったら、スマホのカメラを起動すらしていないと思う。本当の私はまったくキラキラじゃないから（笑）」これまでの女優人生を振り返りながら、知られざるプライベートを打