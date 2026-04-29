ドッグランで収穫した立派な『長い木』をお家に持って帰りたいと主張するサモエドさん。しかし、飼い主さんはもちろん阻止したくて…攻防戦の一部始終が話題になっているのです。 まるで小さな子どものような主張と微笑ましい光景は記事執筆時点で148万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『長い木を持ち帰りたい大型犬』VS『阻止したい飼い主』微笑ましい攻防戦】 『長い