【新生活モーニング革命】 新生活。慣れない環境、決まったルーティン、バタバタと過ぎる平日の朝……。そんな固まった心と体を解きほぐす「モーニング革命」を、鎌倉の朝から始めてみませんか？ 海に山、寺社仏閣やグルメがひしめく街めぐり。自然が溢れ、様々な楽しみが息づく鎌倉は、モーニングが楽しめるスポットも多く点在しています。湘南エリアの豊かな食材を使った和定食に洋食プレート、異国文化も入り混ざる海