「ほぼ電車」な気動車3600系JR四国は2026年4月28日、新たに導入するハイブリッド式車両「3600系」が6月27日から運転を開始すると発表しました。当日は徳島駅で一般参加の試乗会や出発式が行われたのち、14時30分発の普通列車阿南行きから営業運転を開始します。 【もうダイヤ出てます】これが新型3600系です！（写真）3600系はディーゼルエンジンで発電した電力で、モーターを回して走るJR四国初のハイブリッド車両で、徳島地