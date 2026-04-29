春は、海の生き物にとっても「出会いの季節」だ。冬から春にかけて魚たちが産卵の時期を迎え、能登の海にはさまざまな生き物が生まれる。石川県七尾市能登島の「のとじま水族館」では、ゴールデンウィークに合わせた水槽のリニューアルオープンに向けて、春の魚を懸命に調達している。のとじま水族館、GWにリニューアルオープンへのとじま水族館は、石川県が誇る唯一の水族館で、およそ350種・2万5000点の生き物を展示している。能