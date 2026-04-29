あらかじめ決められたストーリーや勝敗の筋書きなしで、選手が本気でやり合う「ケンカマッチ」。時には、「1・4事変」「アントニオ猪木vsグレート・アントニオ戦」「タイガーマスクvsレス・ソントン戦」のように、後に語り継がれる試合が行われることも。これらの伝説の試合について、初代タイガーマスク・佐山聡が語る。※本稿は、プロレスラーの佐山聡、藤原喜明、川田利明、船木誠勝ほかの『証言 プロレス界ケンカマッチの真実